Balcani-Ue: premier albanese Rama replica a commissario Hahn su dazi, "decisione Pristina deve fare riflettere" (2)

- "Il commissario Hahn ha ragione. I dazi del 100 per cento sui prodotti serbi e bosniaci sono ostruttivi. Ma cosa ci ha guadagnato fino adesso il Kosovo con il suo approccio costruttivo? Niente di quello che si è meritato. Perciò non si tratta di una tariffa che va giudicata, ma di un urlo che va ascoltato", ha scritto Rama. La scorsa settimana, durante la congiunta riunione di governo fra Tirana e Pristina, il premier albanese ha usato toni duri contro la Serbia e la stessa Unione europea. "In normali condizioni si sarebbe trattato di una decisione irrazionale, ma invece è del tutto normale nelle condizioni dell'irrazionalità da parte della Serbia. Chi lo vede quale una decisione economica, o come una lotta commerciale si sbaglia. I dazi al 100 per cento sono una reazione politica di fronte ai continui eccessi e ad un comportamento di supremazia da parte della Serbia nei confronti del Kosovo", ha ribadito Rama. A suo parere "è inaccettabile che i prodotti kosovari vengono ostacolati con tutti i mezzi, mentre quelli serbi invece dovrebbero entrare in Kosovo senza problemi". (segue) (Alt)