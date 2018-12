Kosovo: ministro Commercio Shala, rimuovere etichette con definizione non appropriata del paese

- Il ministro del Commercio e dell'Industria kosovaro, Endrit Shala, ha fatto sapere di aver chiesto all'Ispettorato per il mercato di rimuovere tutte le etichette sui prodotti che si riferiscono al paese come "Kosovo e Metohija" o che portano la scritta "Unmik e "Kosovo risoluzione 1244". Scrivendo su Facebook, come riferisce l'emittente "Rtk", il ministro di Pristina ha detto che di avere emesso un decreto per rimuovere "immediatamente" tutte le etichette con tali definizioni. "Al contempo, ho richiesto alle dogane del Kosovo di proibire l'ingresso nel paese di ogni tipo di prodotto con le suddette descrizioni che rappresentano una violazione della Costituzione del Kosovo, in questo caso nome ufficiale del nostro Stato", ha detto Shala aggiungendo: "Stiamo lavorando ogni giorno affinché la qualità e i beni nel mercato del Kosovo siano controllabili in modo che sappiate cosa state utilizzando". (segue) (Kop)