Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, Ue incapace di rispettare impegni presi su liberalizzazione visti (3)

- Il ministro per l'Integrazione europea Hoxha ha definito nei giorni scorsi come "dilemmi irrazionali" quelli espressi da alcuni Stati membri dell'Ue sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. Hoxha ha spiegato che “tali dilemmi danneggiano seriamente la credibilità dell'Ue”. Il ministro di Pristina ha poi aggiunto di “aver trovato strano il fatto che il Kosovo sia di fronte a un dilemma e alle incertezze legate alla liberalizzazione dei visti, considerando che il paese ha soddisfatto tutti i criteri dell'Ue”. Nelle scorse settimane le autorità di Pristina hanno dichiarato di sperare che il Consiglio dell'Ue nel corso della riunione di dicembre includa nell'agenda anche il voto sull'opportunità di revocare visti per i cittadini del Kosovo. Ma alcuni paesi dell'Ue hanno espresso apertamente le loro riserve sul fatto che una decisione positiva verrà presa quest'anno. Dopo il via libera del Parlamento e della Commissione europea, il Kosovo rimane in attesa del parere positivo dei paesi membri riuniti nel Consiglio europeo per ottenere la liberalizzazione dei visti. (segue) (Kop)