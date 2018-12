I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: deputati Lista serba chiusi in parlamento in attesa di incontro con commissario Ue Hahn - I deputati della Lista serba si sarebbero chiusi nell'aula del parlamento del Kosovo chiedendo un incontro con il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn. A renderlo noto è un comunicato del partito politico della minoranza serba in Kosovo, secondo cui la Lista serba vuole un incontro con il commissario europeo Hahn per discutere della "crisi umanitaria che sta mettendo in pericolo la popolazione serba a causa della decisione di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi, che praticamente blocca la distribuzione di cibo, medicinali, quotidiani e altri prodotti necessari". Il leader della Lista serba, Igor Simic, ha detto in conferenza stampa che intende fare presenti a Hahn "gli sviluppi negativi nel settore derivanti dall'istituzione del dazio del 100 per cento sui prodotti serbi". Simic ha inoltre confermato di essere in contatto con il capo della rappresentanza Ue a Pristina, Natalya Apostolova. (segue) (Res)