Kosovo: premier Haradinaj riceve nuovo comandante missione Kfor D'Addario

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ricevuto oggi il nuovo comandante della missione Nato Kosovo Force (Kfor), generale Lorenzo D’Addario. Lo riferisce l'emittente "Rtk", secondo cui Haradinaj ha assicurato che Pristina intende continuare la cooperazione con la missione Kfor per rendere il Kosovo un paese più sicuro e stabile. "Vogliamo sviluppare ulteriormente la nostra partnership e continueremo nel nostro impegno per sviluppare relazioni buone e stabili con la Kfor", ha affermato Haradinaj evidenziando che il governo kosovaro "apprezza molto il ruolo dei peacekeepers della Kfor" e ringrazia per il lavoro volto a creare un "ambiente sicuro per tutte le comunità che vivono in Kosovo". "Siamo qua per contribuire ad una sicurezza sostenibile", ha affermato da parte sua D'Addario parlando di un "obiettivo comune", ovvero la pace e la sicurezza in Kosovo. (segue) (Kop)