Kosovo: premier Haradinaj riceve nuovo comandante missione Kfor D'Addario (2)

- Anche il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha ricevuto nei giorni scorsi a Pristina il nuovo comandante della missione Nato Kfor D’Addario, congratulandosi con lui per l'inizio dell'incarico e auspicando una cooperazione positiva. Veseli e D’Addario hanno discusso della situazione in Kosovo e il presidente del parlamento ha illustrato al generale gli sviluppi nel processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un esercito regolare. "L'esercito del Kosovo sarà professionale, multietnico e un alleato della Nato", ha dichiarato Veseli. "Il Kosovo sarà sempre al fianco della Nato e della missione Kfor", ha detto mercoledì il primo ministro kosovaro Haradinaj nel suo intervento in occasione della cerimonia per il passaggio di consegne del comando della missione dell'Alleanza atlantica nel paese balcanico dal comandante uscente, generale Salvatore Cuoci, a quello subentrante, generale D'Addario. (Kop)