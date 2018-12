Kosovo: il 14 dicembre voto su legge per creazione esercito (3)

- Il Kosovo appare determinato in ogni caso a portare avanti questo processo e il presidente Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per l'approvazione in parlamento del pacchetto di leggi. "Come siamo orgogliosi oggi delle nostre figlie e figli in uniforme. Loro e tutte le generazioni future di soldati difenderanno la nostra Repubblica nelle nostre forze armate", ha commentato il presidente Thaci. Secondo il capo dello Stato, quelle del Kosovo sono e saranno forze di sicurezza "multietniche e impegnate al rispetto dei valori della nostra famiglia atlantica". Anche il premier Ramush Haradinaj ha commentato il voto in parlamento sottolineando l’importanza del ruolo delle forze armate a protezione dell’integrità territoriale del paese, parlando di "uno dei giorni più importanti per il consolidamento del Kosovo e il suo percorso verso la Nato". (segue) (Kop)