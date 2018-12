Speciale difesa: Kosovo, commissione parlamentare Affari europei approva tre bozze di legge su creazione esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare per gli Affari europei di Pristina ha approvato le tre bozze di legge per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. Secondo la commissione, riferisce l'emittente "Rtk", le tre bozze di legge rispettano la legislazione dell'Unione europea. Anche il maggiore partito dell'opposizione in Kosovo, la Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha sostenuto il provvedimento in Costituzione. E' in programma per oggi inoltre la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina per fissare una data per votare in via definitiva la legge sulla creazione dell'esercito. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", ha annunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare. Il governo di Pristina ha impresso nelle scorse settimane un’accelerazione ai suoi piani per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. L’obiettivo della creazione dell’esercito del Kosovo entro la fine dell’anno sembra avvicinarsi dopo l’approvazione da parte del parlamento del pacchetto di leggi sull’ampliamento delle competenze delle Ksf. L’approvazione in prima lettura è avvenuta nelle scorse settimane con il voto trasversale da parte di tutti i partiti politici di etnia albanese, segnando di fatto un importante momento di unità per il paese sempre più diviso invece dallo scontro politico, non solo tra maggioranza e opposizione ma anche tra governo e presidenza. Questo momento di unità nazionale stride tuttavia con l’attesa linea dei deputati della Lista serba, schieramento della minoranza etnica molto presente nel nord del paese, che hanno lasciato l’aula in segno di protesta. Il Kosovo appare determinato in ogni caso a portare avanti questo processo e il presidente Thaci ha espresso soddisfazione per l'approvazione in parlamento del pacchetto di leggi. "Come siamo orgogliosi oggi delle nostre figlie e figli in uniforme. Loro e tutte le generazioni future di soldati difenderanno la nostra Repubblica nelle nostre forze armate", ha commentato nelle scorse settimane tramite il proprio profilo Facebook il presidente Thaci, diffondendo anche un video con i momenti salienti del processo che sta portando alla creazione dell'esercito. Secondo il capo dello Stato, quelle del Kosovo sono e saranno forze di sicurezza "multietniche e impegnate al rispetto dei valori della nostra famiglia atlantica". Anche il premier Haradinaj ha commentato il voto in parlamento sottolineando l’importanza del ruolo delle forze armate a protezione dell’integrità territoriale del paese, parlando di "uno dei giorni più importanti per il consolidamento del Kosovo e il suo percorso verso la Nato". (Kop)