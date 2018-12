Balcani: capo rappresentanza Ue Apostolova, commissario Hahn in Kosovo ribadirà posizione chiara contro dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn invierà un messaggio molto chiaro alle autorità di Pristina nel corso della sua visita di oggi in Kosovo. Lo ha affermato il capo della rappresentanza Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, rimarcando che l'Ue pretende che il Kosovo abbandoni la decisione di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Secondo Apostolova, i dazi kosovari stanno danneggiando la cooperazione regionale e sono una violazione degli accordi dell'accordo centro-europeo di libero scambio (Cefta), aggravati da fatto che Pristina detiene la presidenza di questo organismo. Hahn è atteso in queste ore a Pristina, mentre la stampa locale ha annunciato lo spostamento di alcune ore (attorno alle 16) dell'incontro in programma con il presidente kosovaro Hashim Thaci. Questa mattina Hahn è stato in visita a Belgrado, dove ha avuto un colloquio con il presidente serbo Aleksandar Vucic.(Kop)