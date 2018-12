Serbia: ministro Esteri Dacic, incredibile che comunità internazionale non riesca a influenzare Kosovo

- L'intera comunità internazionale si trova di fronte ad un test della sua capacità di saper controllare il Kosovo: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, come riportato dall'agenzia di stampa "Beta". Secondo Dacic, è positivo che il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn sta recandosi a Pristina per discutere con le autorità locali sulla decisione di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti da Serbia e Bosnia. "Non posso credere che alcuni paesi così potenti non possano influenzare Pristina", ha osservato Dacic auspicando che i paesi Ue possano fare pressioni su Pristina in modo da farle modificare la misure presa. Secondo il capo della diplomazia serba, Belgrado vuole continuare il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina ma ciò è impossibile fintanto che il Kosovo non ritirerà questa decisione sui dazi.(Seb)