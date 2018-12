Serbia-Italia: presidente commissione Esteri Camera a "Nova", visita a Belgrado ha dato il senso di quanto siamo apprezzati (5)

- "Noi crediamo che l'unica possibilità per una reale stabilizzazione che possa portare ad un'idea di prosperità e di benessere, che poi è il progetto europeo, possa passare solo da una continua mediazione politica su determinati temi. Ci siamo resi conto che la Serbia sta lavorando in questa direzione. Quindi la nostra posizione non è nello schierarci a favore di uno piuttosto che di un altro ma di comprendere gli sforzi di ognuno per andare verso un processo più ampio che vada oltre il singolo caso o la soluzione specifica di un singolo problema. Il tema di Pristina è un problema esistente qui in Serbia, lo comprendo, e quindi il fatto che si stia portando avanti in modo diplomatico e con la volontà di ridurre le tensioni è secondo me sintomatico di un approccio positivo", ha detto la presidente della commissione Esteri. (segue) (Seb)