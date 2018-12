Difesa: Kosovo, voto in seconda lettura su formazione esercito si terrà il 14 dicembre

- Il voto in seconda lettura per trasformare le Forze di sicurezza del Kosovo in un esercito regolare sarà fissato il 14 dicembre. Lo riferisce una fonte del quotidiano “Zeri”, che smentisce così il calendario ufficiale della presidenza del parlamento che inserisce nei lavori della prossima settimana il voto sulla spinosa questione dell’esercito. La commissione parlamentare per il bilancio e le finanze venerdì ha approvato all'unanimità i progetti di legge e ha rivelato che l'anno prossimo verranno stanziati 53 milioni di euro per l'esercito del Kosovo.(Kop)