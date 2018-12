Kosovo: oggi parlamento fissa data per voto su creazione esercito (2)

- "Le Forze di sicurezza del Kosovo hanno condotto ogni compito affidato loro con professionalità, responsabilità e imparzialità", ha affermato Thaci, parlando di soldati che hanno guadagnato "grande fiducia tra tutti i cittadini". Secondo Thaci, le forze armate kosovare "sono diventate un'istituzione che contribuisce continuamente alla pace e alla stabilità". Il presidente kosovaro ha aggiunto che "presto" l'obiettivo della creazione di un esercito in Kosovo "diventerà realtà". La comunità internazionale, ed in particolare la Nato, sembrano non voler ostacolare il processo di trasformazione anche se chiedono che ciò avvenga in maniera graduale e tramite il coinvolgimento di tutte le comunità etniche del paese. (segue) (Kop)