Kosovo: deputati Lista serba chiusi in parlamento in attesa di incontro con commissario Ue Hahn (8)

- Il portavoce della polizia kosovara Daut Hoxhaj ha detto a "Rts" che l'azione è stata compiuta su disposizione delle autorità giudiziarie competenti in relazione all'omicidio di Ivanovic. Due degli arrestati sono, secondo l'emittente, agenti della polizia kosovara. Ivanovic, leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. Sulla questione dei dazi imposti da Pristina sui prodotti importati da Serbia e Kosovo, il leader della Lista serba, Goran Rakic, ha detto nei giorni scorsi che la misura equivarrebbe a "una dichiarazione di guerra". Secondo il leader della Lista serba, la decisione del governo kosovaro è "una dichiarazione di guerra non ufficiale contro i serbo kosovari" in quanto "Pristina vuole mandare via i serbi dal Kosovo". Rakic ha osservato che "se questa decisione malsana non sarà fermata, i serbi non avranno possibilità di sopravvivere in Kosovo". (Kop)