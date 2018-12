Kosovo: commissione parlamentare Affari europei approva tre bozze di legge su creazione esercito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo appare determinato in ogni caso a portare avanti questo processo e il presidente Thaci ha espresso soddisfazione per l'approvazione in parlamento del pacchetto di leggi. "Come siamo orgogliosi oggi delle nostre figlie e figli in uniforme. Loro e tutte le generazioni future di soldati difenderanno la nostra Repubblica nelle nostre forze armate", ha commentato nelle scorse settimane tramite il proprio profilo Facebook il presidente Thaci, diffondendo anche un video con i momenti salienti del processo che sta portando alla creazione dell'esercito. Secondo il capo dello Stato, quelle del Kosovo sono e saranno forze di sicurezza "multietniche e impegnate al rispetto dei valori della nostra famiglia atlantica". Anche il premier Haradinaj ha commentato il voto in parlamento sottolineando l’importanza del ruolo delle forze armate a protezione dell’integrità territoriale del paese, parlando di "uno dei giorni più importanti per il consolidamento del Kosovo e il suo percorso verso la Nato". (segue) (Kop)