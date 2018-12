Balcani: ministri Esteri di Kosovo e Bosnia si scontrano sui dazi durante la ministeriale di Budua

- I ministri degli Esteri del Kosovo e della Bosnia Erzegovina, rispettivamente Behgjet Pacolli e Igor Crnadak, hanno avuto oggi un'accesa discussione durante l'incontro ministeriale dei paesi dell'area balcanica tenutosi a Budua (Budva), in Montenegro. Lo ha riferito nel pomeriggio il sito di informazione serbo "Espreso". Si è trattato del primo incontro tra i due dall'introduzione dei dazi del 100 per cento sulle merci importate dalla Serbia e dalla Bosnia da parte del governo di Pristina. Crnadak ha oggi criticato Pacolli per la decisione, sentendosi replicare che "la Bosnia ha finora sempre infranto accordi e ha minato lo spirito della cooperazione regionale". Pacolli ha ricordato che "il vostro governo non accetta i timbri kosovari, la merce kosovara e i passaporti kosovari". (segue) (Bos)