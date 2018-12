Serbia: ministro Esteri Dacic, Isole Salomone ritirano riconoscimento Kosovo (4)

- In precedenza lo stesso Dacic ha annunciato che Grenada è diventato il nono paese in pochi mesi a ritirare il proprio riconoscimento del Kosovo, seguendo il percorso già intrapreso da Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea-Bissau, Burundi, Papua Nuova Guinea, Lesotho e Dominica. "La parte albanese si lamenta di questo con gli occidentali, e i paesi dell'occidente chiedono di cessare (le attività diplomatiche contro il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo) in quanto ciò irrita gli albanesi e a loro modo di vedere danneggia il dialogo, mentre loro fanno campagna per un più ampio riconoscimento del Kosovo e per la sua adesione alle organizzazioni internazionali", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Belgrado. (segue) (Seb)