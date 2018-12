Serbia: ministro Esteri Dacic, Isole Salomone ritirano riconoscimento Kosovo (5)

- Secondo i dati del ministero degli Esteri della Serbia, hanno ritirato il proprio riconoscimento l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea e Lesotho. Alla fine di settembre il ministro Dacic ha annunciato la possibilità che "altri Stati ritirino prossimamente il proprio riconoscimento" del Kosovo come stato indipendente. Dacic ha allora precisato che avrebbe avuto, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, una serie di incontri bilaterali sia con i rappresentanti di paesi che hanno riconosciuto il Kosovo che di quelli che non lo hanno fatto. Dacic, che si trovava a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea, ha inoltre dichiarato di avere avuto dei colloqui con gli omologhi dell'Oman e dell'Uganda. (segue) (Seb)