Serbia: ministro Esteri Dacic, Isole Salomone ritirano riconoscimento Kosovo (8)

- La Liberia, si legge ancora nella nota, aveva riconosciuto il Kosovo sulla base della conoscenza che Belgrado non era pronta a trattare con Pristina. La Liberia, si legge infine, rispetterà quanto concordato fra Belgrado e Pristina e voterà a favore della soluzione concordata in sede Onu. Prima della Liberia, secondo le autorità di Belgrado, hanno ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo gli stati del Suriname, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau e Burundi. Il ministro degli Esteri del Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, è stata lo scorso luglio a Belgrado. Il ministro Dacic ha ringraziato la Repubblica del Suriname per aver ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Nell'ottobre dello scorso anno la Repubblica del Suriname ha ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Seb)