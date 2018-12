Ue: lunedì commissario Hahn in Kosovo

- Il commissario dell'Unione europea per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn, sarà in Kosovo lunedì 3 dicembre. Lo ha reso noto la Commissione europea. In seguito alla recente decisione del governo del Kosovo di imporre tariffe alle merci dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina, Hahn ribadirà la posizione dell'Ue che ha chiesto una revoca di tale decisione e ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul miglioramento delle relazioni di buon vicinato e della cooperazione regionale, principi su cui si sono impegnati i partner del Kosovo e di tutti i paesi dei Balcani occidentali. Il commissario incontrerà il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, il presidente dell'assemblea, Kadri Veseli, i membri del governo incluso il primo ministro Ramush Haradinaj e membri dell'opposizione. (Beb)