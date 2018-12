Kosovo: consiglio comunale di Mitrovica approva risoluzione per unificazione città

- Il consiglio comunale di Mitrovica ha approvato all'unanimità una risoluzione che invita il governo di Pristina a modificare la legislazione necessaria per permettere l'unificazione dei due comuni in cui attualmente è suddivisa la cittadina del Kosovo settentrionale divisa dal fiume Ibar. Il sindaco della parte sud di Mitrovica a maggioranza albanese, Agim Bahtiri, ha definito la mossa "una legittima richiesta democratica". "Voglio pace e calma - ha detto citato dall'emittente kosovara 'Rtk'-. Ho lavorato dal 2013 insieme con la comunità internazionale per portare pace a Mitrovica. Non voglio augurare il male ad alcuna persona a prescindere dalla nazionalità", ha dichiarato Bahtiri richiamando il governo kosovaro a dare seguito alla risoluzione approvata oggi dal Consiglio comunale di Mitrovica. (segue) (Kop)