Kosovo: oggi parlamento fissa data per voto su creazione esercito

- L'ufficio di presidenza del parlamento kosovaro si riunisce oggi per fissare una data per votare in via definitiva la legge sulla creazione dell'esercito. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", ha annunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare (Ksf). La data del voto per l'approvazione in via definitiva della legge sulla trasformazione delle Ksf in un esercito regolare sarà fissata oggi durante la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina. Nei giorni scorsi era stato il capo dello Stato Hashim Thaci ad affermare che la festività delle Forze armate sarà celebrata in Kosovo il prossimo anno come "l'esercito più giovane al mondo". (segue) (Kop)