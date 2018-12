Kosovo: deputati Lista serba chiusi in parlamento in attesa di incontro con commissario Ue Hahn (4)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, le dimissioni annunciate dai sindaci serbi del Kosovo settentrionale sono delle "decisioni frettolose" e i cittadini devono rimanere calmi in questa situazione. "Le dimissioni dei sindaci dei quattro maggiori comuni della parte settentrionale della Repubblica del Kosovo rappresentano una decisione frettolosa e dannosa per i cittadini di queste aree, così come per il clima dei rapporti tra le comunità che vivono in Kosovo. Invito i cittadini del nord all'auto-controllo, ad una reazione calma e al bilanciamento verso le situazioni create negli ultimi giorni", ha dichiarato Veseli. Secondo il presidente del parlamento, Pristina intende lavorare al massimo "per migliorare la coesistenza inter-etnica nel paese e per consolidare i rapporti di buon vicinato nella regione". (segue) (Kop)