Serbia: ministro Esteri Dacic, Isole Salomone ritirano riconoscimento Kosovo (6)

- Si tratta, ha detto Dacic, di stati che secondo Pristina hanno riconosciuto il Kosovo. Il ministro serbo ha detto a questo proposito di avere avuto conferma dai colleghi che i rispettivi paesi non hanno mai effettuato il riconoscimento. Lo stesso ha confermato anche il ministro del Lesotho, ha aggiunto Dacic. "Parlerò con tutti loro. Ho dei colloqui prenotati con 84 paesi su 193. Non è pesante per me, è la mia principale attività politica. Ho una serie di riunioni bilaterali con coloro che hanno riconosciuto il Kosovo affinché rivedano la loro decisione, e con coloro che non hanno effettuato il riconoscimento affinché riaffermino la propria posizione", ha detto il ministro. (segue) (Seb)