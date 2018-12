Kosovo: presidente Thaci invita paesi membri Ue a sostenere liberalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per la decisione di ieri del Parlamento europeo che ha approvato il rapporto sul paese favorevole alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Thaci, scrivendo tramite il profilo Facebook ufficiale, ha invitato i paesi membri dell'Ue a non fare perdurare "l'isolamento" del Kosovo. Thaci ha dichiarato che "ogni ritardo nel processo è in conflitto con i valori europei e con la dignità dei cittadini del Kosovo". Anche il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha chiesto nei giorni scorsi durante un incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Vienna, che la liberalizzazione dei visti per il Kosovo venga inserita nell'agenda del Consiglio dei ministri dell'Ue, dal momento che il paese avrebbe "soddisfatto tutti i requisiti previsti nel processo". Haradinaj ha affermato che oltre al diritto alla libertà di circolazione, la liberalizzazione dei visti per il Kosovo significa un maggiore partenariato e maggiori opportunità commerciali e di scambio per gli Stati membri dell'Ue e la regione. (segue) (Kop)