Kosovo: presidente Thaci invita paesi membri Ue a sostenere liberalizzazione visti (6)

- Sarebbero almeno 12 i paesi dell'Unione europea ancora contrari alla liberalizzazione dei visti per il Kosovo: è quanto scritto nei giorni scorsi dal quotidiano "Zeri", citando quanto appresso da un esperto del gruppo politico dei Balcani per il Kosovo alla luce dell'ultima riunione dei rappresentanti permanenti dei paesi membri (Coreper). Le riserve espresse da parte di quasi la metà dei paesi membri nell'ultima riunione del Coreper potrebbero posticipare la liberalizzazione dei visti per il Kosovo non solamente al 2019 ma addirittura al 2020. Secondo il quotidiano "Zeri", infatti, un altro elemento che potrebbe incidere sul ritardo nella liberalizzazione dei visti i cittadini kosovari è che da gennaio la Romania assumerà la presidenza di turno dell'Ue e, essendo un paese che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, non intenderebbe lavorare per il completamento del processo. La situazione di stallo potrebbe protrarsi inoltre data la coincidenza con le elezioni del parlamento europeo a maggio. (segue) (Kop)