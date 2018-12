Legge di bilancio: Tria, fiducia circa una soluzione con l'Europa sulla manovra

- Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato di avere "fiducia" che si possa trovare una soluzione con l'Europa sulla manovra di bilancio. Lo ha detto da Buenos Aires dove ha partecipato al seguito del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al vertice del G20. "La definizione o correzione delle cifre della manovra non è richiesta per oggi e quando c'è una recessione il problema non sono i decimali, il problema è la recessione", ha aggiunto Tria, che ha sottolineato che l'Italia "non si trova di fronte ad uno shock asimmetrico". "Non è che l'Italia rallenta in controtendenza al resto del mondo o all'Europa" ha spiegato il ministro, secondo il quale, anche in un contesto di recessione e anche tenendo conto delle nuove stime Istat, la manovra messa in campo dal governo Conte migliora nettamente la performance di crescita dell'economia italiana rispetto al passato. (segue) (Abu)