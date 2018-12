Kosovo: presidente Thaci invita paesi membri Ue a sostenere liberalizzazione visti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha votato lo scorso 13 settembre in favore dell'apertura dei negoziati con il Consiglio europeo per arrivare alla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. I voti in aula in favore del rapporto del relatore per il Kosovo Tanja Fajon sono stati 420; i contrari 186; 22 gli astenuti. Fajon ha dichiarato che i cittadini kosovari sono ora un passo più vicini dal viaggiare senza visto in Europa. "Felice di aver ricevuto luce verde dal Parlamento europeo con una grande maggioranza", ha affermato Fajon tramite il proprio profilo Twitter aggiungendo che ora un ruolo decisivo ricade sulle trattative con gli stati membri per l'approvazione definitiva nel Consiglio Ue. Anche il primo ministro del Kosovo Haradinaj ha espresso soddisfazione affermando che presto i cittadini kosovari potranno muoversi liberalmente in Europa. "Sono convinto che questo processo sarà concluso in un periodo di tempo molto rapido", ha dichiarato da parte sua il capo dello Stato, Hashim Thaci. (segue) (Kop)