I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: stampa locale, dopo dimissioni sindaci serbi servono elezioni nei comuni del nord - Le dimissioni dei quattro sindaci serbi dei comuni del Kosovo settentrionale dovrebbero essere considerate "irreversibili" e il presidente kosovaro Hashim Thaci dovrebbe presto annunciare elezioni anticipate. E' quanto si legge sul quotidiano kosovaro "Koha Ditore", dopo gli sviluppi degli ultimi giorni con le dimissioni annunciate in segno di protesta contro la decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sulle importazioni di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia. "Koha Ditore" cita anche un caso risalente al 2010 quando il sindaco del comune di Rahovec (Orahovac) aveva annunciato le dimissioni cercando poi di revocare questa decisione nei giorni successivi: in quel caso, infatti, la Corte costituzionale del Kosovo ha deciso che le dimissioni di un sindaco sono da considerare "definitive e irrevocabili". (segue) (Res)