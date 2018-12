Serbia-Cipro: presidente serbo Vucic, omologo Anastasiades invierà lettera contro ultime mosse di Pristina

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha accettato la richiesta dell'omologo serbo Aleksandar Vucic di impegnarsi sul piano internazionale per ammonire sulle conseguenze delle ultime mosse di Pristina: lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo l'incontro avvento a Nicosia con l'omologo cipriota. Anastasiades, ha detto ancora Vucic, invierà una lettera a tutti i leader europei in cui ammonirà sulle possibili "conseguenze catastrofiche" di tutte le mosse intraprese dalle autorità kosovare. "Mi ha detto che invierà una lettera a tutti i leader. Sono grato, perché so quanto venga ascoltata la sua voce in tutte le metropoli europee", ha detto ancora Vucic in una conferenza stampa congiunta con l'omologo cipriota tenuta in occasione della seconda riunione intergovernativa Cipro-Serbia. (Seb)