Kosovo: consiglio comunale di Mitrovica approva risoluzione per unificazione città (2)

- Il sindaco di Mitrovica nord a maggioranza serba, Goran Rakic, ha annunciato nei giorni scorsi le sue dimissioni, così come altri tre omologhi di altri comuni serbi del nord del Kosovo. Le dimissioni sono state accompagnate da una dichiarazione in 4 punti firmata durante una seduta straordinaria dei sindaci: il primo punto motiva il gesto con l'imposizione da parte kosovara di dazi del 100 per cento sull'import di prodotti serbi e bosniaci; mentre il secondo sottolinea "le continue violenze" contro la popolazione serba e i recenti "arresti illegali" compiuti nell'ambito del caso Ivanovic; il terzo punto sottolinea la violazione degli accordi internazionali, a cominciare dalla Risoluzione 1244 dell'Onu, fino a quello di Bruxelles fra Belgrado e Pristina e l'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) con i dazi imposti da Pristina; il quarto punto afferma che la decisione (dell'imposizione dei dazi) è stata presa da Pristina violando i suoi stessi atti legali secondo cui vanno rispettati i diritti della popolazione serba. (Kop)