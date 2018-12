Kosovo: Ldk organizza riunione tra i partiti per valutare elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo gruppo in parlamento della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha annunciato in conferenza stampa che il suo schieramento intende chiedere una riunione tra le forze politiche del paese per valutare la possibilità di andare a elezioni anticipate. Hoti ha detto che il Kosovo si trova in una situazione di crisi istituzionale e l'unica via d'uscita sarebbe quella di organizzare elezioni anticipate. "Il paese ha bisogno di un governo che prenda decisioni in una maniera non condizionata", ha dichiarato il capogruppo del maggiore partito di opposizione. Nella giornata di ieri anche il leader dell'Ldk, Isa Mustafa, ha auspicato presto elezioni anticipate facendo notare che il governo del premier Ramush Haradinaj non ha i numeri per governare dopo che la Lista serba è passata all'opposizione. (segue) (Kop)