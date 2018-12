I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli incontra nuovo comandante missione Kfor D'Addario - Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha ricevuto a Pristina il nuovo comandante della missione Nato Kfor, generale Lorenzo D’Addario, congratulandosi con lui per l'inizio dell'incarico e auspicando una cooperazione positiva. Lo riferisce l'emittente kosovara "Rtk". Veseli e D’Addario hanno discusso della situazione in Kosovo e il presidente del parlamento ha illustrato al generale gli sviluppi nel processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un esercito regolare. "L'esercito del Kosovo sarà professionale, multietnico e un alleato della Nato", ha dichiarato Veseli. (segue) (Res)