Kosovo: stampa locale, dopo dimissioni sindaci serbi servono elezioni nei comuni del nord (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro ha poi sottolineato che "aprire la questione dei confini ci rimanderebbe indietro e questo non è buono". Sulla decisione del suo esecutivo di introdurre una tassazione del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache, Haradinaj ha affermato che la decisione rimarrà in vigore fino a quando la Serbia non riconoscerà il Kosovo come Stato. Il premier di Pristina ha anche commentato l'operazione delle Forze speciali a Mitrovica, con l’arresto di quattro persone di etnia serba sospettate di coinvolgimento nel caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. "Radoicic non era nella sua casa. Si sapeva che era a Belgrado, è stato visto in un incontro a Belgrado in televisione. Ma forse la polizia non ha avuto informazioni che non è tornato, o non è stato possibile rinviare l'azione per un altro giorno”, ha concluso Haradinaj. (segue) (Kop)