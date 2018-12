Kosovo: presidente Thaci invita paesi membri Ue a sostenere liberalizzazione visti (5)

- Poco prima, il capo della rappresentanza Ue in Kosovo Nataliya Apostolova ha sollecitato da parte sua che i leader politici del paese balcanico a non annunciare presunte date per la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Apostolova ha ribadito che il processo per la liberalizzazione dei visti è in corso e spetta ad ogni singolo paese membro dell'Ue decidere sull'esenzione dei visti per i cittadini kosovari, in vista del voto da esprimere nel Consiglio europeo. Dopo il via libera del Parlamento e della Commissione europea, il Kosovo rimane in attesa del parere positivo dei paesi membri riuniti nel Consiglio europeo per ottenere la liberalizzazione dei visti. Le dichiarazioni della Apostolova sono avvenute dopo l'incontro dei giorni scorsi con il presidente del parlamento di Pristina Veseli. Quest'ultimo, da parte sua, ha affermato che la liberalizzazione dei visti è possibile entro la fine dell'anno. (segue) (Kop)