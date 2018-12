Turchia-Ue: liberalizzazione visti, ostacoli superabili “seguendo il modello Kosovo”

- La Turchia ritiene che i dossier che attualmente ostacolano i rapporti con l’Unione europea, in particolare nel quadro del processo di liberalizzazione dei visti, possano essere risolti tramite la formula cui Bruxelles ha fatto ricorso per regolare le proprie relazioni con il Kosovo. Lo ha dichiarato una fonte ufficiale turca ripresa dal quotidiano “Hurriyet”. Al momento la Turchia deve ancora soddisfare sei requisiti su 72 previsti dall’Ue per arrivare a un accordo completo sul tema dei visti. Uno di tali requisiti riguarda la cooperazione tra Ankara e l’Europol, un punto sul quale i negoziati sono al via proprio quest’oggi. Tra gli aspetti chiave al centro dei colloqui vi è l’istituzione dei necessari meccanismi per la cooperazione giudiziaria tra la Turchia e tutti gli Stati membri Ue: il problema, a questo proposito, è che Ankara non riconosce l’autorità del governo di Cipro insediato a Nicosia. “Se c’è una volontà comune, si può sempre trovare una soluzione”, ha sottolineato la fonte citata da “Hurriyet”. Secondo la quale è possibile utilizzare una formulazione “sul modello del Kosovo”. Nonostante cinque Stati membri Ue non riconoscano ancora ufficialmente le autorità di Pristina, infatti, le procedure per la liberalizzazione dei visti sono in quel caso giunti alla fase finale. “L’Unione europea – ricorda inoltre la fonte - ha affidato a un alto rappresentante il dialogo tra il Kosovo e i cinque paesi membri che non riconoscono il paese”. (segue) (Tua)