Difesa: Esercito, al via anno accademico e scolastico 2018-2019 (4)

- A seguire ha avuto luogo l'avvicendamento al vertice del Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito tra il generale di corpo d'armata Giovanni Fungo, cedente ed il generale di divisione Salvatore Cuoci, subentrante. L'evento è avvenuto dinanzi alla Bandiera d'Istituto decorata di medaglia d'argento al Valore Militare, al capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, al reparto di ufficiali frequentatori ed al personale militare e civile del Comando. Il generale Cuoci proviene dal Kosovo dove ha comandato la missione Kfor dal 16 novembre 2017 al 28 novembre 2018. Il generale Fungo guiderà il Comando per la formazione, specializzazione e dottrina in Roma (incarico ricoperto ad interim dal 7 novembre scorso). (Com)