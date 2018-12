Cipro-Serbia: presidente cipriota Anastasiades, indipendenza Kosovo è fuori legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza del Kosovo è "fuori legge": lo ha detto il presidente cipriota, Nicosa Anastasiades, al termine dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic avvenuto oggi a Nicosia. In una conferenza stampa congiunta, Anastasiades ha ribadito che Cipro rispetta la sovranità nazionale e integrità territoriale della Serbia. "Ho ripetuto quale è la posizione di Cipro, che ritiene che l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo sia fuori dalla legge. Allo stesso tempo ho ribadito la chiara posizione delle autorità cipriote che rispettano la sovranità e integrità territoriale della Serbia", ha detto Anastasiades. Il capo dello Stato cipriota ha poi ribadito il sostegno del su paese al percorso di integrazione europea della Serbia. L'incontro fra i due capi di Stato è avvenuto in occasione della seconda riunione intergovernativa Cipro-Serbia organizzata oggi a Nicosia. La Repubblica di Cipro è tra i cinque paesi membri dell'Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)