Kosovo: Ldk organizza riunione tra i partiti per valutare elezioni anticipate (2)

- "Le dimissioni dei sindaci serbi nei comuni del nord del Kosovo sono un chiaro segnale di dove sta andando il Kosovo", ha detto nei giorni scorsi Mustafa. "Un paese non può essere sostenuto e guidato con azioni di folklore", ha dichiarato il leader del maggiore partito di opposizione in riferimento alla decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull'import da Serbia e Bosnia, che ha innescato le dimissioni degli esponenti serbi nei municipi del nord. "Dobbiamo essere cauti nello nostre azioni e sulle loro conseguenze per l'integrità territoriale del paese. In questa situazione, ritengo che il governo e l'Assemblea nazionale dovrebbero riunirsi", ha dichiarato Mustafa. (segue) (Kop)