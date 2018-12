Serbia-Italia: presidente commissione Esteri Camera a "Nova", visita a Belgrado ha dato il senso di quanto siamo apprezzati (4)

- Fra i temi sollevati dalle istituzioni locali in tutti i colloqui vi è stato quello dei dazi recentemente imposti dalle autorità di Pristina alle merci di importazione serba e bosniaca. "E' stato affrontato in tutti gli incontri perché evidentemente è uno dei temi più importanti, più rilevanti nel loro contesto politico attuale. Abbiamo riscontrato però un atteggiamento attento rispetto a questo dato, un continuo riferimento ad una risposta dell'Unione europea rispetto a questo tema, ed è secondo me indicativo perché fare riferimento ad un contesto al quale si sta tendendo è indicativo della linea e del tracciato che vogliono seguire come paese", ha osservato l'on. Grande ricordando come il messaggio portato dall'Italia è quello di una continua ricerca della mediazione politica e del dialogo. (segue) (Seb)