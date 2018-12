Cooperazione: ministero Ambiente, per la prima volta eletto un italiano in gruppo super esperti Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato del patrimonio culturale dell'Unesco (Agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), ancora in corso a Port Louis (Mauritius), ha eletto, con il 92 per cento di voti favorevoli, il professor Pier Luigi Petrillo membro del gruppo di esperti che dovranno valutare le candidature Unesco per i prossimi quattro anni. Lo riferisce una nota del ministero per l’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm). Il gruppo di esperti dell’Agenzia delle Nazioni Unite (Onu) si compone di sei super-esperti eletti ogni quattro anni dal Comitato del patrimonio culturale, in rappresentanza di oltre 250 Stati, con il compito di valutare, per il periodo 2019-2023, le proposte di riconoscimento Unesco provenienti da tutto il mondo. E' la prima volta che un italiano è eletto membro di questo gruppo di super-esperti Unesco mondiali. Gli altri esperti sono Sonia Aguirre (Cile), Hien Nguyen (Viet Nam), John Omare (Kenya), Saeed al Busaidi (Oman). (segue) (Com)