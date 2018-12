Kosovo: presidente Thaci invita paesi membri Ue a sostenere liberalizzazione visti (3)

- Intervenuto lo scorso 13 novembre sulla questione, il vicepremier Enver Hoxhaj ha dichiarato che senza la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, Pristina intende porre delle condizioni per la ripresa del dialogo con la Serbia. Hoxhaj ha auspicato una rapida liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea. "Se l'Ue non è capace di mantenere le sue promesse in relazione alla liberalizzazione dei visti e noi abbiamo dato adempimento a tutti i criteri, dal primo al 95mo", si è chiesto Hoxhaj, "perché dovremmo fidarci dell'Ue come strumento per convincere la Serbia a riconoscere il Kosovo". "Dobbiamo essere realistici in questo approccio", ha aggiunto il vicepremier. La linea di condizionare la ripresa e la gestione del dialogo tra Kosovo e Serbia alla liberalizzazione dei visti Ue sembra non condivida dall'opposizione: il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa ha detto che il dialogo non dovrebbe essere legato all'esenzione dei visti ma alla fine della campagna di Belgrado per fare venire meno i riconoscimenti internazionali dell'indipendenza kosovara. (segue) (Kop)