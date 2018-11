Cybercrimine: Marriott rivela violazione dei dati che ha colpito 500 milioni di clienti dei suoi alberghi

- Marriott International, una delle più grandi catene alberghiere del mondo, ha rivelato venerdì che il suo database di prenotazioni è stato violato e che le informazioni personali di oltre 500 milioni di ospiti potrebbero essere state rubate. La violazione dei dati ha coinvolto le informazioni estratte dal database per le proprietà Starwood, che includono, tra gli altri, gli hotel Sheraton, Westin e St. Regis. Hacker non autorizzati hanno avuto accesso al database dal 2014, hanno detto funzionari della compagnia. La violazione, secondo quanto riferisce il quotidiano “Washington Post” includeva nomi, indirizzi e-mail, numeri di passaporto e informazioni di pagamento, secondo il gigante degli hotel. "Siamo profondamente dispiaciuti che questo incidente sia accaduto", ha dichiarato Arne Sorenson, amministratore delegato di Marriott, in un comunicato stampa. "Non siamo stati all'altezza di ciò che i nostri ospiti meritano e di ciò che ci aspettiamo da noi stessi. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i nostri ospiti e utilizzeremo le lezioni apprese per andare avanti in modo migliore". (segue) (Res)