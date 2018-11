I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: relatore Parlamento Ue Soltes, fondamentale rimanere su percorso di integrazione - E' fondamentale che il Kosovo rimanga lungo il suo percorso di integrazione nell'Ue: lo ha detto il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo Igor Soltes, dopo l'approvazione oggi da parte della plenaria riunita a Bruxelles del rapporto sul paese. Soltes ha evidenziato che è altrettanto importante che l'Ue riconosca i risultati raggiunti da Pristina nell'ottica della liberalizzazione dei visti. "Per questo mi aspetto che l'Ue mantenga le sue promesse e garantisca il regime di liberalizzazione dei visti al Kosovo il prima possibile", ha dichiarato Soltes invitando Pristina a proseguire nel percorso di riforme. Il relatore ha invitato Kosovo e Serbia ad evitare reazioni dannose, alla luce delle "misura eccessiva" presa da Pristina imponendo dazi del 100 per cento sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. (segue) (Res)