Serbia: ministro Esteri Dacic, non ci servono reazioni verbali a dazi Pristina (3)

- Nei giorni scorsi anche il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha richiamato alla necessità di ritirare da parte di Pristina i dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe e bosniache. Dopo la notizia della decisione di Pristina di imporre dazi del 100 per cento il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha convocato una riunione straordinaria con gli ambasciatori di Cina, Russia, Ue e del Quintetto, oltre che del Consiglio per la sicurezza nazionale. Secondo una nota presidenziale, nell'incontro con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin, e quello cinese a Belgrado, Li Manchang, Vucic ha pregato i due diplomatici di riferire la nuova decisione di Pristina ai presidenti di Russia e Cina. Vucic ha inoltre reso noto ai due ambasciatori, secondo quanto si legge nel comunicato, "il fatto che le misure di Pristina portano ad una piena destabilizzazione dell'intera regione e possono condurre ad una più profonda escalation del conflitto". (segue) (Seb)