Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, inaccettabile proposta Belgrado su riconoscimento in cambio di parti di territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è offerto di riconoscere il Kosovo in cambio della concessione di una porzione di territorio. È quanto si legge all’interno di un articolo pubblicato dal primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, sul quotidiano statunitense “The Washington Post”. “La Serbia si è sempre rifiutata di riconoscere la nostra sovranità territoriale, e ha tentato in ogni modo d’impedire il nostro ingresso nelle Nazioni Unite e in altre organizzazioni internazionali. Adesso, con il sostegno della Federazione Russa, ci propongono di concedere parte del nostro territorio in cambio del loro riconoscimento”, ha scritto Haradinaj, aggiungendo che sarebbe un prezzo troppo alto da pagare. (segue) (Kop)