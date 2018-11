Cooperazione: Sudan-Italia, al via il progetto Unesco per riabilitazione Museo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Khartum la cerimonia di firma dell’accordo tecnico tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) per avviare il programma biennale volto alla promozione patrimonio culturale sudanese attraverso la riabilitazione del Museo. Alla cerimonia di firma, si legge in un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Khartum, si è svolta alla presenza del viceministro per gli Affari culturali sudanese, Sumeia Okud, dell’ambasciatore italiano, Fabrizio Lobasso, del rappresentante incaricato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), Aiman Badri, e del pofessor Fantusati dell’Ismeo. L’iniziativa, finanziata dall’Italia e realizzata dall’Unesco, è stata l’occasione per ricordare che il museo ospita al suo interno la più grande e importante raccolta archeologica dell’intero paese, con esposizioni che riguardano diverse epoche della storia sudanese, dall’antico regno di Kush, al periodo cristiano della Nubia, all’Antico Egitto. (segue) (Com)