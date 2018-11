Serbia: relatore Parlamento Ue McAllister, continuare dialogo nonostante dazi imposti dal Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Kosovo devono continuare il dialogo nonostante la decisione di Pristina di introdurre dazi del 100 per cento sull'import di prodotti serbi. E' l'auspicio del relatore del Parlamento Ue per la Serbia David McAllister, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". "E' chiaro che la decisione del Kosovo di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di beni dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina è una violazione dell'accordo Cefta ed è un chiaro segnale contro lo spirito di buon vicinato nella cooperazione tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato McAllister. A suo modo di vedere, il dialogo a Bruxelles è l'unica strada per Pristina e Belgrado. Il relatore del Parlamento europeo ha inoltre aggiunto che la Serbia aprirà a dicembre nuovi capitoli nei negoziati di adesione Ue, anche se la decisione finale spetta ai paesi membri. (segue) (Kop)