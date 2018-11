Kosovo-Serbia: presidente Thaci, demarcazione confini alleggerirebbe tensioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha esortato le autorità del Kosovo a rimuovere i dazi imposti sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina e a collaborare con la Serbia per evitare provocazioni e tensioni dannose per l’intera regione. Normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia è l'unico modo per chiarire la strada verso l'integrazione futura di entrambi i paesi nella comunità occidentale. Gli Stati Uniti, ha concluso il segretario di Stato, sono pronti ad aiutare e sostenere le parti per raggiungere una soluzione che sia durevole, implementabile e aumenti la stabilità. (Kop)