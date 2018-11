I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, demarcazione confini alleggerirebbe tensioni - La demarcazione dei confini tra Kosovo e Serbia sarebbe un passo decisivo per la distensione dei rapporti dopo le recenti tensioni. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, in un' intervista all'emittente "Voice of America" nel corso della sua visita negli Stati Uniti. "Una cosa dovrebbe essere chiara: senza la demarcazione dei confini, non ci può essere un accordo finale e pacifico che garantisca il reciproco riconoscimento (tra Kosovo e Serbia)", ha detto Thaci. A suo modo di vedere, Pristina e Belgrado, sostenute da Bruxelles e Washington, dovrebbero lavorare per la demarcazione dei confini serbo-kosovari in modo da normalizzare i loro rapporti. (Res)